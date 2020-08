Justice League: Black Superman poteva avere la barba nella Snyder Cut, rivela il regista

In seguito alla diffusione del trailer ufficiale di Zack Snyder's Justice League, lo stesso regista non ha cessato di rivelare altre interessanti informazioni circa la sua versione della pellicola, con commenti molto curiosi esposti alla DC FanDome organizzata nella giornata del 22 agosto scorso in diretta streaming.

A proposito della sua versione del film, che debutterà su HBO Max il prossimo anno in versione miniserie in quattro puntate, il trailer di Justice League ha fornito altre occhiate alla Black Suit di Superman indossata da Henry Cavill, con Zack Snyder a rivelare altri dettagli inizialmente pensati per il personaggio e la sua resurrezione dopo la morte in Batman v Superman: Dawn of Justice.

Nel corso di una roundtable organizzata per Reel in Motion, Snyder ha rivelato di aver preso in considerazione la barba per il look di Superman nel film; il regista aveva anche pensato alla possibilità di adottare un acconciatura per i capelli del personaggio in stile mullet, molto in voga negli anni '80, ma di aver cestinato l'idea a causa della difficoltà a farla sembrare cool all'interno del film.

"Penso che la barba fosse una possibilità, il mullet... beh era difficile, perché è dura farla sembrare cazzuta".

Zack Snyder's Justice League, che avrà una durata di ben quattro ore e sarà suddiviso in quattro episodi da un'ora, riunisce lo straordinario cast di protagonisti composto da Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Gal Gadot (Wonder Woman), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash) e Ray Fisher (Cyborg), oltre ad artisti del calibro di Amy Adams nel ruolo di Losi Lane, Diane Lane in quello di Martha Kent, Ciarán Hinds come il malvagio Steppenwolf, Jesse Eisenberg come Lex Luthor, Joe Manganiello come Deathstroke e Ray Porter nei panni del villain Darkseid.