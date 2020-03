Justice League, Ben Affleck ancora per la Snyder Cut: 'Il mondo dovrebbe vederla'

Dopo aver sostenuto il completamento e l'eventuale diffusione in qualche modo della Snyder Cut di Justice League, Ben Affleck è tornato a ribadire il suo sostegno all'amico regista in un nuovo video messaggio realizzato per CinemaBlend.

Nonostante siano passati più di due anni dalla sua uscita, le discussioni attorno a Justice League non sono mai davvero terminate, questo perché a tenere banco tra gli appassionati è stata la famigerata Snyder Cut della quale prima si dubitava perfino l'esistenza, prima di essere ufficialmente confermata dallo stesso regista.

Il sostegno dell'intero cast della pellicola è stato fondamentale per portare avanti questa battaglia che ha come suo obiettivo finale il completamente della visione di Snyder, tutt'altro che vicina alla sua conclusione. Ma Ben Affleck, dopo aver già sostenuto pubblicamente il suo sostegno all'amico regista, ha nuovamente ribadito che "il mondo dovrebbe vedere la Snyder Cut del film" in un nuovo video realizzato per CinemaBlend a margine della sua campagna promozionale per il film The Way Back, che tra l'altro segna il suo ritorno in attività dopo il periodo di disintossicazione dall'alcool affrontato in questi ultimi e difficili anni.

Anni che hanno portato Affleck, come da lui stesso dichiarato, a disinteressarsi dei cinecomic proprio mentre girava Justice League e stava preparando la sua versione di The Batman. Propro a favore della Snyder Cut, Affleck aveva già dichiarato: "Non sapevo niente a riguardo. Zack mi ha detto 'Hey, stanno facendo questa cosa' e io gli ho detto 'Zack, ti voglio bene, e hai il mio supporto. In qualsiasi modo possa aiutarti, sono qui'. Penso davvero che un film che ha due registi sia un qualcosa di strano. E per Justice League, il regista ha dovuto affrontare una tragedia familiare... quindi ci siamo un po' ritrovati con un animale con il corpo di una mucca e la testa di un cavallo in diverse occasioni, avendo due registi, nel bene e nel male. Penso che l'edizione di Zack dovrebbe essere resa disponibile".