Justice League: Ben Affleck parla di tensione sessuale tra Wonder Woman e Batman

, che interpreta il Cavaliere Oscuro nel nuovo universo cinematografico DC, parla delle dinamiche tra i personaggi che combatteranno insieme, i membri della Justice League . E pare che ce ne sia una piuttosto "piccante" che riguarda proprio il suo personaggio e Diana Prince...

In un'intervista con Entertainment Weekly [via Batman News], Affleck ha puntato l'attenzione sull'arrivo "al nono inning" - alla fine cioè, di Joss Whedon - e ha spiegato che uno degli obiettivi era esplorare la "tensione sessuale" tra Batman e Wonder Woman (Gal Gadot). Andando più nello specifico, Affleck ha anche accennato di come sia stato strano dover lavorare prima con un regista, poi con un altro (prima Snyder, poi Whedon). Successivamente ha anche spiegato il rapporto tra il suo personaggio e quello di Ezra Miller (Flash), dicendo che tra loro c'è una "tensione normale, regolare", ma con Diana di Temyscira è ben diverso, c'è proprio attrazione fisica.

Chissà come la rappresenteranno sullo schermo. Curiosi? Per saperlo manca davvero poco, Justice League arriva nelle nostre sale cinematografiche il 16 novembre prossimo!

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."