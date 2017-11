Justice League: Ben Affleck non è entusiasta di riprendere i panni di Batman?

Al via le speculazioni! Eh sì, perché in una nuova intervista video a, in occasione dell'uscita di, l'attore è sembrato tutt'altro che entusiasta riguardo il suo futuro nei panni di

Parlando del suo ruolo in Justice League, in arrivo la prossima settimana, il giornalista chiede ad Affleck quante volte abbia interpretato il Cavaliere Oscuro, al che l'attore - un po' scocciato - risponde 'se conti anche Suicide Squad, tre volte'. Ma è a questo punto che il giornalista gli chiede per quanto altro tempo darà il volto all'Uomo Pipistrello ed Affleck risponde in maniera secca "Non so nulla, vedremo cosa accadrà in futuro".

Ovviamente le speculazioni sono partite immediatamente in rete, con i fan preoccupatissimi per le sorti dell'Uomo Pipistrello. Voi potete giudicare da soli guardando il video qui sotto.