Justice League, Ben Affleck e Jared Leto non hanno recitato insieme sul set: ecco perché

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato e Zack Snyder's Justice League è finalmente disponibile su HBO Max, e per il pubblico italiano su Sky e in streaming su NOW. Per la versione che è ormai stata ribattezzata Snyder cut il regista ha utilizzato quasi sempre filmati preesistenti, girati prima di lasciare la produzione nel 2017.

Si è limitato al montaggio e alla revisione degli effetti visivi, tranne in una scena, che è stata girata appositamente nei mesi scorsi. Riunire tanti attori da tutto il mondo nello stesso set, in piena pandemia, non era però un'impresa facile, come ha raccontato la produttrice di Justice League, Deborah Snyder.

"Zack ha sempre pensato che il massimo per lui fosse vedere Batman e Joker insieme in una scena" ha spiegato a Insider. "Così, quando abbiamo avuto l'opportunità di fare di nuovo il film, ha detto che voleva davvero farlo."

Quando la scena in questione è stata girata, però, Ben Affleck e Jared Leto non hanno mai realmente condiviso il set. "Abbiamo girato separatamente" ha continuato Deborah Snyder. Ne è comunque valsa la pena, dal momento che il creatore di Cyborg ha adorato la Snyder Cut e anche i fratelli Russo supportano Justice League.

Un altro retroscena sulle riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League riguarda Ezra Miller. "Era in Inghilterra a girare Animali Fantastici" ha continuato Deborah Snyder, "quindi Zack ha dovuto dirigerlo su Zoom... È stato davvero divertente riunire tutti."

Le uniche persone effettivamente presenti insieme sul set sono state, conclude la produttrice, Ben Affleck, Ray Fisher, Amber Heard e Joe Manganiello.