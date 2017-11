Justice League: Ben Affleck ha fatto il provino per Robin e anche Matt Damon!

Ben Affleck ha rivelato, in una recente intervista, di aver fatto il provino pernel film die, oltre a lui, ha letto la parte anche il suo amico

L'attuale Batman poteva essere Robin da giovane! Ben Affleck lo ha rivelato durante una simpatica intervista rilasciata al Jimmy Kimmel live, l'altra sera. E ha detto che anche Matt Damon lo ha fatto quel provino! Parlando poi delle carriere dei due attori, Kimmel ha colto l'occasione per divertirsi un po' e prendere bonariamente in giro Matt Damon, per via del suo cameo in un recente cinefumetto Marvel...

Date un'occhiata al video e diteci cosa ne pensate!

Justice League esce in sala in Italia dopodomani!