Justice League: Ben Affleck è esilarante nel mini-film diretto da J.J. Abrams!

La promozione di Justice League è in pieno fermento e l'altra sera Ben Affleck è stato ospite diper pubblicizzarne l'uscita, prevista in Italia per dopodomani. Date un'occhiata ai due video che abbiamo postato!

Ben Affleck al Jimmy Kimmel Live ha spiegato che, in primo luogo, ha indossato il mantello del Cavaliere Oscuro per via del figlio:

"Beh, ho letteralmente accettato questo ruolo per via del fatto che ho immaginato che, indossando quel costume - io ho un bimbo piccolo - mio figlio mi avrebbe visto in quei panni. Tutti vorrebbero che i propri figli pensassero a loro come a dei supereroi prima che diventino troppo svegli. Ho portato una foto, ve lo posso mostrare. Due settimane fa mio figlio mi ha chiesto "Papà c'è un costume che voglio più di tutti. Me lo puoi prendere?"

Quando ha poi fatto vedere l'immagine... Beh, era un costume di Flash, non di Batman! Ritenta, Ben, sarai più fortunato!

Poi, salendo ancora di più con il tono umoristico, è arrivato J.J. Abrams che ha portato con sé un fumetto fatto da un bambino di circa 10 anni. Jimmy Kimmel da piccolo aveva immaginato un gruppo di dieci assurdi supereroi e, senza "cambiare nemmeno una battuta", il regista l'ha portato alla vita! Il protagonista? Ben Affleck, naturalmente! Guest star? A bizzeffe! Cameo? Un certo Matt Damon, ormai davvero pratico di questo genere di "interventi", ha interpretato il ruolo di... Ma date un'occhiata voi stessi e diteci cosa ne pensate!

Justice League, al cinema dal prossimo 16 novembre!