Justice League, Ben Affleck è un Batman post-apocalittico nel nuovo scatto di Zack Snyder

Justice League di Zack Snyder arriverà su tutte le piattaforme digitali italiane a partire dal prossimo 18 marzo, in contemporanea con HBO Max, e per ingannare l'attesa vi proponiamo una nuova foto del Batman di Ben Affleck.

Come potete vedere in calce all'articolo si tratta della versione più chiacchierata del Bat-fleck, quella legata alla dimensione/linea temporale Knightmare già rivista nel trailer ufficiale del film fianco a fianco al nuovo Joker di Jared Leto. La director's cut di Justice League, dalla durata di quattro ore, promette di includere molte sorprese, ma per molti fan la possibilità di rivisitare quella linea temporale è molto intrigante.

La nuova immagine di Ben Affleck nel suo costume post-apocalittico farà salire l'hype di tutti i fan, che saranno lieti di sapere che la foto è stata scattata nientemeno che dal regista in persona.

Ricordiamo che Justice League di Zack Snyder racconterà gli sforzi di Bruce Wayne (Affleck) di onorare il sacrificio di Superman (Henry Cavill) e assicurarsi che non sia stato vano: insieme a Diana Prince (Gal Gadot) inizierà a reclutare una squadra di metaumani per proteggere il mondo da un minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Ma potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

