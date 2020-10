Justice League: Ben Affleck, Amber Heard e Ray Fisher sono al lavoro per la Snyder Cut

Le riprese aggiuntive per la Snyder Cut di Justice League sono iniziate ormai da qualche giorno, e nella giornata di oggi abbiamo appreso che nel film vedremo anche il Joker di Jared Leto. A quanto scrive The Hollywood Reporter, tra gli attori impegnati sul set ci sono Ben Affleck, Ray Fisher e Amber Heard.

Questa notizia farà sicuramente piacere ai fan in attesa del film, e provocherà come sempre congetture e teorie su quali scene di Justice League saranno modificate e integrate nella Snyder Cut. Sappiamo da tempo, per esempio, che Cyborg avrebbe dovuto avere molto più spazio secondo le idee iniziali di Zack Snyder, e il fatto che Ray Fisher sia al lavoro non fa che confermarlo.

"Probabilmente Zack ha girato abbastanza materiale per fare due film" aveva detto Fisher in un'intervista del 2018. "Aveva sicuramente in testa una trilogia, credo, per Justice League. E se la sua visione si fosse realizzata Cyborg sarebbe stato probabilmente uno dei più potenti meta-umani, se non il più potente, dell'intero canone dell'universo del film."

Tra gli altri interpreti della Snyder Cut di Justice League, che arriverà su HBO Max nel 2021, ci sono Gal Gadot nel ruolo di Diana Prince / Wonder Woman, Henry Cavill nei panni di Clark Kent / Superman, Jason Momoa nel ruolo di Arthur Curry / Aquaman, Ezra Miller nei panni di Barry Allen / The Flash. Inoltre Amy Adams interpreta Lois Lane, Jeremy Irons è Alfred Pennyworth e Ciran Hinds interpreta Steppenwolf.