Justice League, Batman vs Joker in una nuova fan art dedicata al ritorno di Jared Leto

La notizia del ritorno del Joker di Jared Leto nell'attesissima Zack Snyder's Justice League di HBO Max ha scosso nel profondo il fandom DC, creando entusiasmo anche tra le fila dei creativi come David Ayer, e ovviamente i fan più artistici non hanno perso tempo nel dedicare a Clown Criminale una fan art condivisa con Batman.

L'artista Mizuri ha infatti condiviso via Instagram un nuova fan art dove vediamo in primo piano il Joker con il suo iconico cappotto viola, ma è alle spalle che troneggia il Batman di Ben Affleck, pronto evidentemente ad affrontare la sua grande nemesi.



Il Joker di Leto non appariva affatto nel film del 2017, e stando anche alle varie anticipazioni e ai retroscena forniti da Snyder sui social e nelle interviste, non sembrava essere proprio presente nella sua visione, sebbene si fosse più volte complimentato sia con l'attore che con il collega David Ayer, regista di Suicide Squad.

Quale sarà dunque il ruolo di Jared Leto in Justice League? E quanto sarà esteso? Cosa possiamo aspettarci dal nuovo formato?

Sono tutte domande a cui difficilmente avremo risposta prima dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League in TV, ma vi terremo ovviamente aggiornati.

Cosa ne pensate? Ditecelo come sempre nei commenti in calce alla notizia.