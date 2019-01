Justice League: Batman e Superman 'i peggiori' ai test screening

Justice League di Zack Snyder e Joss Whedon è stato un film divisivo, lo sappiamo, ma a due anni di distanza scopriamo un piccolo particolare piuttosto 'interessante'.

Batman v Superman: Dawn of Justice di Snyder, nonostante fosse stato un successo mondiale, fallì a raggiungere il miliardo di dollari, rendendo ansiosa la stessa Warner Bros. Pictures. Dopo un montaggio, secondo i report, 'inguardabile', lo studio cacciò Snyder, rimpiazzandolo con Joss Whedon il quale ha riscritto, rigirato e rimontato Justice League.

Ma la cosa più interessante, a distanza di tempo, è scoprire che ai test screening del film, i fan ed il pubblico amarono tutti i personaggi tranne Superman e Batman, definiti i "peggiori" del gruppo.

"Una delle domande che abbiamo fatto al sondaggio ai test screening era, semplicemente, di fare una lista dei personaggi che più avevano amato del film" spiega Now Neil Daly che ha condotto i sondaggi ai test screening del crossover DC "Wonder Woman era la preferita, Flash e Aquaman erano in continuo testa a testa - forse più Flash perché era divertente - ma molti uomini e molte donne preferivano Aquaman, a loro piaceva Jason Momoa... ma Superman e Batman? Sempre alla fine di quella lista".

