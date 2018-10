Justice League: Batman non si riferiva a Steppenwolf nel final trailer

Zack Snyder ha confermato che una delle battute di Batman in Justice League non faceva riferimento a Steppenwolf ma ad un altro villain DC. Non è un mistero che molte delle idee di Snyder sul film siano poi state tagliate o modificate del tutto durante le fasi successive all'addio di Snyder. E alcune si trovavano addirittura nel final trailer.

Tra le scene presenti nel final trailer e poi tagliate nel montaggio conclusivo del film troviamo anche una frase di Batman al resto del team che coinvolge un pericoloso e oscuro villain della DC: Darkseid.

La frase di Batman è:"Ho fatto un sogno: era la fine del mondo...Penso che sia qualcosa di più, qualcosa di più oscuro".

Il pubblico ha pensato si riferisse a Steppenwolf, che era stato annunciato come villain del film. In realtà Zack Snyder ha confermato sui social che Batman in quel momento si stava riferendo a Darkseid.

Il personaggio probabilmente sarebbe dovuto comparire in Justice League per poi prendersi la scena nel sequel. Darkseid potrebbe comunque comparire in altri film del DCEU anche se al momento non ci sono certezze né conferme.

Diretto da Zack Snyder e scritto da Chris Terrio e Joss Whedon, Justice League è uscito il 16 novembre 2017 e racconta le vicende del gruppo di supereroi dei fumetti della DC Comics.