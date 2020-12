Justice League, Batman e Joker faranno squadra contro Darkseid? La folle teoria

Dalla Snyder Cut di Justice League ci aspettiamo di tutto: intorno alla versione riveduta e corretta del film di Zack Snyder è nata praticamente ogni sorta di teoria e supposizione, da quelle plausibili a quelle completamente assurde ma innegabilmente affascinanti.

L'ultima, ad esempio, riguarda Batman e Joker: i personaggi di Ben Affleck e Jared Leto faranno il loro gran ritorno nella Snyder Cut e per il secondo in particolare si tratterà dell'occasione della vita per ribaltare i pessimi giudizi ricevuti per quei pochi minuti in scena durante Suicide Squad.

Secondo una nuova teoria, dunque, la storyline di Joker nella Snyder Cut sarebbe sì, come sempre, legata a doppio filo a quella di Batman... Ma non nel senso a cui siamo abituati! Molti fan, infatti, sostengono che il Cavaliere Oscuro e la sua nemesi potrebbero addirittura decidere di unire momentaneamente le proprie forze per far fronte ad una minaccia più grande, vale a dire Darkseid.

Un team-up tra Joker e Batman è un evento rarissimo nei fumetti e mai visto sul grande schermo: che sia la volta buona? Voi, intanto, fateci sapere cosa ne pensate! Ultimamente, intanto, Zack Snyder ha svelato il mese in cui la Snyder Cut uscirà su HBO Max; Gal Gadot, invece, ha riservato parole decisamente taglienti al regista di Justice League Joss Whedon.