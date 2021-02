Justice League: Batman dirà parolacce, ma non sarà la sua prima volta in un live-action

Nei mesi scorsi, Zack Snyder ha anticipato che in Justice League sentiremo imprecare Batman, cosa che ha stupito molti fan. Ma a dire il vero, questa non è la prima volta che vediamo il personaggio dire qualche parolaccia...

Il prossimo marzo su HBO Max arriverà finalmente la Justice League come la volevano Zack Snyder e i suoi fan, la tanto attesa versione integrale (e anche qualcosa in più, date le chiacchierate aggiunte) del film che nel 2017, per le cause che ormai tutti sappiamo, aveva l'asciato l'amaro in bocca a molti.

Di quel vedremo nella nuova versione, Snyder ha anticipato non poco, e uno degli elementi più curiosi è forse il fatto che persino Batman "sgancerà una f-bomb di quelle atomiche", per dirla proprio con le parole del regista. E sebbene non siano mancate battute al riguardo (persino il regista di Shazam ci ha scherzato su) questa non sarebbe in realtà la prima volta che Batman si lascia andare a un linguaggio meno PG-13.

È già successo, infatti, nella seconda stagione di Titans, dove il Bruce Wayne di Iain Glen proclama Dick Garyson "f*****g stupid" in una delle visioni del ragazzo (e dove, anche più in generale, di f-bomb ne vediamo parecchie).

Zack Snyder's Justice League debutterà il 18 marzo su HBO Max, mentre attendiamo ancora notizie sulla distribuzione italiana.