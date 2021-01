Justice League, il Batman di Ben Affleck distrugge il Joker di Leto in una nuova fan-art

Il Batman di Ben Affleck e il Joker di Jared Leto si sono incrociati per pochissimo tempo nel corso del DC Extended Universe: come tutti ricorderete, i due condivisero lo schermo solo per pochi minuti durante il criticatissimo Suicide Squad diretto da David Ayer. A breve, però, potremmo assistere all'attesissima rivincita.

Con la conferma del ritorno del personaggio di Jared Leto nella tanto attesa Snyder Cut di Justice League, infatti, si apre uno spiraglio ad un nuovo confronto tra due dei personaggi più bistrattati dell'intero DC Extended Universe (il povero Joker in particolare, dopo lo straordinario successo di quello interpretato da Joaquin Phoenix).

I fan, però, sono impazienti di assistere al nuovo scontro: nelle ultime ore, dunque, abbiamo visto saltar fuori una nuova fan-art che ritrae i due storici antagonisti nell'atto di darsele di santa ragione, probabile anticipo di qualcosa che potremmo vedere nella versione riveduta e corretta del tanto chiacchierato film di Zack Snyder.

Siete curiosi di vedere un nuovo confronto tra Batman e Joker dopo la brevissima sequenza condivisa in Suicide Squad? Diteci la vostra nei commenti! Zack Snyder, intanto, è tornato a parlare del suo abbandono a Justice League a causa delle sue vicende familiari; vediamo, invece, quali saranno tutti i personaggi presenti nella Snyder Cut di Justice League.