Justice League: ecco Batman, Aquaman e Flash nei camera test per i costumi!

Con l'arrivo del trailer aggiornato di Zack Snyder's Justice League, noto comunemente come Snyder Cut, fioccano dal web altre curiosità dedicate alla pellicola - come in realtà non ha mai smesso di fare. Come ad esempio i camera test dei personaggi coinvolti nelle prove dei loro rispettivi costumi di scena realizzati a suo tempo dalla Warner.

A rivelare alcuni scatti dai camera test per il film è stato il direttore della fotografia di Justice League, Fabian Wagner, che lo ha fatto sul suo account ufficiale su Instagram. Questi test risalgono a circa cinque anni fa, periodo in cui la pellicola entrò in produzione per poi essere distribuita nella versione che tutti conosciamo (quella di Joss Whedon poi odiata dai fan) il 17 novembre 2017.

Nelle immagini possiamo quindi ammirare in costume le prove di Ben Affleck, Jason Momoa ed Ezra Miller, ma possiamo dare anche un nuovo sguardo al Vulko interpretato da Willem Dafoe, che nel film standalone su Aquaman di James Wan appare con un look decisamente differente da quello inizialmente pensato da Zack Snyder.

Per il progetto, le cui riprese aggiuntive si sono tenute in questi giorni, Snyder ha riportato sul set gran parte del cast del film originale per girare 5 minuti di scene aggiuntive necessarie al completamento del girato originale: a Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller e gli altri si è unito all'ultimo minuto anche Jared Leto nei panni di Joker.

Il nuovo trailer di Justice League si è presentato ai fan in un glorioso bianco e nero, a sole poche ore da alcune interessanti dichiarazioni del regista Zack Snyder circa la volontà di distribuire il film in bianco e nero.

Zack Snyder's Justice League arriverà su HBO Max nel 2021, mentre è ancora sconosciuta la piattaforma che ospiterà il prodotto nei paesi in cui il servizio non è attivo (Italia inclusa).