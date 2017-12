Justice League: i baffi di Henry Cavill nei primi tre minuti del film

è ancora nelle sale italiane. Gli incassi del film sono al di sotto delle aspettative, intanto però possiamo vedere i primidel cinecomic senza ricorrere a contenuti illegali, grazie all'edizione digitale coreana.

Nel paese asiatico infatti il film uscirà in Digital Download già il 19 dicembre, in versione HD. Proprio grazie alla piattaforma video che distribuirà il film è possibile oggi vedere i primi tre minuti della pellicola, in lingua inglese e con i sottotitoli in coreano, decisamente poco utili nel caso italiano.

La clip si apre con una sequenza che mostra un'intervista a Superman fatta da un bambino. Niente di troppo interessante, se non fosse che questo piccolo spezzone permette di dare uno sguardo alla CGI utilizzata per eliminare digitalmente i baffi dal viso di Henry Cavill, utile per far comprendere anche a chi non ha visto il film le critiche e l'ironia che si sono scatenati all'uscita. In effetti il viso dell'Uomo d'Acciaio appare piuttosto strano, con un'espressività diversa da quella a cui ci ha abituati l'attore. Il video è piuttosto definito ma non abbastanza per poter vedere nel dettaglio il lavoro svolto, che appare comunque piuttosto grossolano e approssimativo. Cosa ne pensate?