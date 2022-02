Justice League, il backstage delle scene in slow motion in un video di Zack Snyder

Non scopriamo certo oggi quanto sia importante il ruolo dello slow-motion nel cinema di Zack Snyder: il regista di 300 e Sucker Punch ha sempre fatto delle scene al rallentatore un vero e proprio marchio di fabbrica, mantenendo intatta la sua firma anche in occasione della tanto discussa Snyder Cut di Justice League.

Mentre ancora si discute della canonicità della Snyder Cut per l'universo cinematografico DC, dunque, proprio Snyder ha voluto offrirci un breve approfondimento sulle scene in slow-mo che hanno caratterizzato il film con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa ed Ezra Miller, quest'ultimo particolarmente interessato alla questione.

Proprio le scene con protagonista Flash, infatti, sono state quelle in cui il regista ha potuto spingere sull'acceleratore per quanto riguarda lo slow motion: a ricordarcelo è proprio il video di cui vi parlavamo, nel quale vediamo una controfigura simulare una corsa al rallentatore su un tappeto circondato da green screen, il tutto evidentemente in preparazione di una delle tante scene con Barry Allen.

"Questo lo girai con il mio telefono, per dare un'idea di come avrebbe dovuto essere" è il commento di Snyder al breve filmato. E voi, cosa pensate di questa ormai inconfondibile cifra stilistica del nostro Zack? Favorevoli o contrari? Fatecelo sapere nei commenti! Pare, intanto, che DC voglia eliminare il Cyborg di Ray Fisher.