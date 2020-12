Justice League avrà più effetti speciali di Avengers: Endgame e una super Wonder Woman

Nel corso di una recente intervista promozionale con Beyond The Trailer, il regista Zack Snyder ha condiviso nuove informazioni sull'attesissima director's cut di Justice League, in uscita su HBO Max a marzo 2021.

Snyder ha recentemente parlato sul canale YouTube Beyond The Trailer, e durante la sua ultima intervista ha anticipato ciò che i fan possono aspettarsi dalla nuova versione del cinecomic.

"È una stravaganza di effetti visivi", ha detto Snyder. "E voglio fare i complimenti a tutto il mio team degli effetti visivi, fanno un lavoro straordinario e hanno lavorato così duramente ogni giorno in questo film."

Il regista ha spiegato che il film ha più di 2.800 inquadrature con effetti visivi, superando di trecento le circa 2.500 di Avengers: Endgame (ma vale la pena sottolineare che il primo ha una durata di quattro ore, mentre il secondo di tre). Inoltre, Snyder ha anticipato anche la presenza di una 'Super Wonder Woman': "Credo che l'arco narrativo di Wonder Woman nel nostro film sia davvero il collante che unisce tutte le altre trame. Diana tiene insieme la squadra, è quella dose di amore di cui tutti hanno bisogno. Ha una scena in cui parla con Aquama, Jason Momoa, nella quale lui prova a parlare male delle Amazzoni. E lei gli risponde: 'L'odio è inutile'. E lui fa, 'Mmm, forse'".

Ricordiamo che Snyder ha promesso un grande trailer in arrivo per Justice League, che avrà anche una nuova colonna sonora di Junkie XL.