Justice League: un attore parla di circa 30 minuti di scene tagliate

Nel corso di un’intervista concessa a Flashback Filmmaking, l’attore Sam Benjamin ha parlato per la prima volta del ruolo che aveva in Justice League di Zack Snyder.

Il ruolo in questione faceva parte di un arco narrativo di 30 minuti poi tagliato completamente in sede di montaggio dalla pellicola definitiva arrivata nelle sale di tutto il mondo. A Benjamin, accreditato nel film come Military Policeman #2, è stato chiesto di chiarire meglio la sua parte nella pellicola di Snyder e questi ha potuto offrire qualche dettaglio in più su un film che probabilmente non vedremo mai, quello originariamente concepito da Zack Snyder:

“Qualcuno mi ha tweettato proprio qualche giorno fa sullo stesso argomento, del tipo: ‘Dammi un segno se eri nella scena di combattimento di Superman contro la Justice League’ e io ho riposto di no. Fondamentalmente ho girato alcune scene quando ancora alla regia c’era Zack Snyder. Ovviamente un sacco di materiale di Zack Snyder è stato tagliato. Per me è stata come una benedizione essere diretto da lui, come un sogno che si realizza. Quando Joss Whedon prese il suo posto ero consapevole che ci sarebbero stati dei cambiamenti drastici, così è finita che tutto l’arco narrativo in cui ero presente io fu rimosso completamente. Credo si trattasse di un arco da circa 20 o 30 minuti. L’hanno semplicemente saltato”.

L’attore, infine, non si è sbilanciato più di tanto sulla natura del ruolo da lui interpretato: “Non so in realtà quanto io possa rivelare. La gente può capire da IMDb che è un personaggio legato alle forze militarie che è presente in una scena con un villain e un eroe, ma probabilmente non dovrei dirlo”.

