Justice League: l'attore che interpreta Ares ci mostra il look voluto da Zack Snyder

Justice League , il cinefimetto DC diretto daa cui poi, in fase di post-produzione, è subentrato, sta continuando la sua scalata al box office con un po' di fatica. Ora l'attore che interpreta uno degli, ha postato la foto di come il regista voleva fosse l'aspetto di Ares.

In Wonder Woman abbiamo visto una versione di Ares diversa rispetto a quella del Dio Antico che fronteggiò l'armata di Steppenwolf al fianco di umanità e Amazzoni e ora l'attore che interpreta il ruolo di Ares, Nick McKinless, ci mostra un accenno di come si sia allenato per avere il look che il regista Snyder ha richiesto per Justice League.

McKinless ha postato un'immagine di sé paragonata al concept del personaggio. L'attore ha specificato che trasformarsi nel Dio ha richiesto un grande sforzo ma è stato lo stesso Zack Snyder a richiedere quella specifica fisicità.

La scorsa settimana poi, sempre McKinless ha mostrato un altro scatto in cui, nella caption, specificava che Snyder voleva assolutamente che " le vene fossero grandi come vermi e la pelle sottile come carta".

