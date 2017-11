Justice League: Attenzione alle anticipazioni! Ecco 43 nuove foto ufficiali!

Justice League arriva in sala in Italia dopodomani e adesso sono state rilasciate ben 43 nuove immagini, molte delle quali mostrano dei punti cruciali della pellicola DC diretta da. Guardate ma siate avvisati, a vostro rischio e pericolo!

Possibile Presenza di Spoiler!

Molte delle nuove immagini mostrano il villain Steppenwolf e una serie di momenti chiave del film. Si vedono immagini di Atlantide, dei Parademoni, di incontri inaspettati e molto di più. Perciò decidete voi se dare o meno un'occhiata alla gallery!

Di Justice League si vedono non soltanto i personaggi chiave, ma anche alcune iconiche location DC e i supporting character, come il Dr. Silas Stone, il Commissario Jim Gordon e l'armata di Steppenwolf.

Anche se alcune delle immagini si possono considerare spoilerose, di certo non rovineranno nulla dell'attesa di Justice League, che arriverà dopodomani nei cinema italiani!

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."