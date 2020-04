Justice League: gli Atlantidei erano creature marine nei primi concept del film DC

Grandi protagonisti del film dedicato ad Aquaman, gli Atlantidei hanno fatto la loro prima apparizione nel DCEU in Justice League, dove sono stati mostrati con delle normali fattezze umane. Stando ad uno dei primi concept della pellicola di Joss Whedon, però, un artista aveva in mente un look piuttosto diverso per il polo di Atlantide.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, il concept artist Constantine Sekeris ha pubblicato su Instagram un design iniziale di un Atlantideo, raffigurato nell'immagine come una vera e propria creatura marina.

"Ecco una delle prime idee per un abitante di Atlantide in Justice League che ho realizzato lavorando per Michael Wilkinson" ha scritto Sekeris nel post. "Al tempo era semplice sketch su Photoshop ma recentemente ho sfruttato un fine settimana per completarlo. Non ho passato molto tempo con questi ragazzi lavorando al film, è stata una cosa di passaggio e poi mi sono dovuto dedicare ad altri personaggi. Era un progetto divertente e ho avuto l'opportunità di lavorare con dei miei grandi amici."

Voi cosa ne pensate? Avreste preferito un aspetto di questo tipo per il popolo di Atlantide? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Vi ricordiamo che Aquaman 2 arriverà nelle sale a dicembre 2022.

