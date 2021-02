Justice League, ecco un assaggio della colonna sonora di Junkie XL

Dopo aver ammirato il full trailer ufficiale della Zack Snyder's Justice League, il regista del crossover DC ha parlato ampliamente del progetto director's cut di 4 ore in arrivo su HBO Max, condividendo diverse informazioni e materiale, ultimo ma non ultimo un estratto della colonna sonora di Junkie XL.

Si tratta di un brano inedito firmato dall'artista firmatario delle soundtrack di Mad Max: Fury Road e di Batman v Superman: Dawn of Justice.



La famosa e chiacchieratissima Snyder Cut di Justice League sarà distribuita negli Stati Uniti dal servizio di streaming on demand HBO Max: annunciata inizialmente come una mini-serie da quattro episodio di un'ora ciascuno, alla fine sarà presentata secondo il volere del suo autore e avrà il formato di un film della durata di quattro ore.

Tantissime le differenze più o meno note con la versione di Joss Whedon uscita nel 2017: per cominciare, oltre ovviamente alla lunghezza, ricordiamo che ogni sequenza scritta e diretta dal collega sarà assente da questa versione, che includerà tra gli altri anche Joker, Deathstroke, Martian Manhunter e Darkseid.



Vi lasciamo al full trailer ufficiale della Zack Snyder's Justice League. Per ulteriori approfondimenti, inoltre, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato al Joker di Jared Leto.



Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.