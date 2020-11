Justice League: ecco che aspetto avrebbe avuto Carla Gugino nei panni di Catwoman

Una splendida fan art da poco diffusa su Instagram ci mostra Carla Gugino nei panni di Catwoman. Sembra infatti che il regista Zack Snyder abbia già mostrato tutto il suo apprezzamento per l'attrice che a suo avviso sarebbe perfetta come Selina Kyle.

Snyder ha contribuito a stabilire e sviluppare il DCEU attraverso il suo lavoro su Man of Steel e Batman V Superman: Dawn of Justice. Ma sebbene il regista avesse molti piani per questo universo cinematografico, tutto è andato in fumo quando è stato assegnato a Joss Whedon il compito di tereminare Justice League. Gran parte dei suoi progetti sono stati accantonati e il film ha seguito un percorso totalmente differente. Da allora, Snyder è tornato per completare il suo Justice League, che sarà presentato in anteprima su HBO Max nel 2021, ma sembra che il regista non abbia altri impegni con il mondo DC.

Negli anni trascorsi dalla sua uscita dal DCEU, Snyder ha lasciato intendere i modi in cui avrebbe voluto lavorare, anticipando anche i personaggi che avrebbe potenzialmente introdotto. Recentemente, Snyder ha accennato al fatto che il suo Batman (Ben Affleck) avrebbe potuto avere una storia con Catwoman. Non è chiaro se Catwoman sarebbe apparsa in uno dei film progettati dopo Justice League, o se quella storia sarebbe rimasta inesplorata. Tuttavia, il regista apprezzerebbe molto la Gugino come prossima Catwoman, il che implica che abbia almeno pensato al personaggio.

Presto potremo avere un nuovo trailer della Snyder Cut e sembra proprio che Jared Leto apparirà con un look totalmente differente da quello che abbiamo avuto modo di vedere in Suicide Squad.