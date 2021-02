Justice League, l'arrivo della Snyder Cut è stato possibile anche grazie al Covid

Al contrario di quanto affermato in precedenza da alcuni report, sembra che la pandemia di Covid-19 abbia in realtà aiutato lo sviluppo della Snyder Cut di Justice League. A rivelarlo è la VFX producer Tamara Watts Kent, che ha svelato alcuni retroscena sul film in un lungo post su Instagram.

"Nel 2019 Zack mi ha invitata nella sua sala proiezione per vedere il suo cut di Justice League. Era in bianco e nero ed esisteva. Era lunga più di 3 ore, piena di previsualizzazioni ed effetti ancora da completare insieme agli effetti visivi già finiti" ha raccontato la Kent, condividendo il poster ufficiale di Zack Snyder's Justice League che ha svelato la data di uscita su HBO Max (18 marzo). "A volte Zack doveva chiarire cosa stavo guardando. Eppure la storia ha mantenuto la mia attenzione per tutto il tempo. Dopo ci siamo incontrati altre volte, ripulendo le bobine e parlando della sua visione del film e del lavoro di effetti speciali necessario per portare il film su schermo. Io e DJ abbiamo messo insieme un budget e una schedule per i VFX e Zack li ha proposti."

Stando alla VFX producer, che di recente ha lavorato anche all'atteso Godzilla vs Kong, la svolta è arrivata con lo scoppio dell'emergenza sanitaria: "Niente di tutto ciò era mai stato fatto prima. Pensavamo che non sarebbe mai accaduto. Poi è arrivo il Covid. Zack aveva un film che era stato già girato. La post-produzione poteva essere fatta in sicurezza da casa e le aziende di VFX avevano bisogno di lavorare. Il 30 aprile siamo rimasti sorpresi ed entusiasti di scoprire che il film aveva ricevuto il via libera."

In attesa di mettere finalmente gli occhi sulla versione finale del film, il regista ha diffuso in rete delle nuove immagini ufficiali di Justice League incentrate su Cyborg e Wonder Woman.