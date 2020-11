Justice League, in arrivo il nuovo e atteso trailer della Snyder Cut di HBO Max

Alla fine è arrivata anche la conferma di Zack Snyder, che ha annunciato in una recente intervista l'arrivo per la prossima settimana, esattamente per il 17 novembre, del nuovo full trailer ufficiale della director's cut di Justice League, che ricordiamo uscirà nel corso del 2021 in esclusiva su HBO Max.

Lo ha rivelato ai ragazzi di Beyond the Trailer, dicendo che il trailer uscirà il 17 novembre alle ore 9.00 della costa del Pacifico. Stando alle sue parole, il filmato avrà subirà alcune modifiche consequenziali alla precedente rimozione su Youtube. Non sono state rivelate quali saranno, però, anche se saranno sostanziali con aggiunte e tagli qua e là.



Il direttore della fotografia Fabian Wagner, che ha postato la foto su Instagram, aveva scritto in precedenza nella didascalia di accompagnamento di un post via scial: "Super-eccitato di scopriree quale bomba Zack lancerà il 17 novembre! Grazie ai fan per aver permesso tutto questo!"

Tra l'altro, come di certo alcuni fan ricorderanno, il 17 novembre è anche l'anniversario dell'uscita cinematografica dell'originale Justice League, la versione rimontata e 'aggiustata' da Joss Whedon, che uscì quel giorno nel 2017.



La data per l'annuncio di Snyder non è stata certamente scelta a casa, e adesso i fan non possono far altro che ipotizzare cosa succederà martedì prossimo: ci sarà un nuovo trailer? Sarà annunciata la data di uscita su HBO Max? Staremo a vedere.