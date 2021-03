Justice League, in arrivo le action figure di Batman e Superman: guardate!

Nei primissimi giorni dopo l'uscita della Snyder Cut di Justice League il pubblico ha molto apprezzato la scena tra Batman e Joker, oltre al cameo di Zack Snyder. Per i collezionisti e i fan della DC Comics nel 2022 saranno disponibili due interessanti action figure di Batman e Superman in scala 1:6, annunciate da Hot Toys.

Come si può vedere dalle immagini, presenti nella nostra gallery, i personaggi interpretati rispettivamente da Ben Affleck ed Henry Cavill non hanno il loro look tradizionale, ma quello della cosiddetta timeline dell'incubo, anticipata in Batman v. Superman e approfondita in Zack Snyder's Justice League.

L'action figure di Batman include tre espressioni facciali intercambiabili, così come diverse mani guantate, una cintura, una sciarpa, una pistola, un binocolo ed è snodabile in più di trenta punti. Quella di Superman in costume nero, anch'essa snodabile, comprende delle mani intercambiabili e una versione alternativa della testa del supereroe, con gli occhi rossi.

"Per celebrare l'attesissimo Director's Cut di Zack Snyder di Justice League, Hot Toys è lieta di presentare il set da collezione Knightmare Batman e Superman in scala 1/6" si legge nella descrizione ufficiale del prodotto. Il set, che comprende entrambe le action figure, è attualmente disponibile per il pre-ordine al prezzo di 515 dollari su Sideshow, e sarà disponibile intorno alla metà del 2022.