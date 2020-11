Justice League, arriveranno anche i capitoli 2 e 3? Risponde Zack Snyder!

Ci sono solo due cose che i fan di Zack Snyder aspettano più della famosa director's cut di Justice League, e queste sono i chiacchieratissimi sequel Justice League 2 e Justice League 3.

Come noto, il regista aveva orchestrato la sua permanenza nel DCEU come una maxi-saga in cinque parti comprendente Man of Steel, Batman v Superman e la trilogia di Justice League, con il villain Darkseid che avrebbe sconfitto i supereroi e conquistato la Terra nel capitolo 2 di JL solo per poi subirne le conseguenze nel capitolo 3, durante il quale Superman e tutti gli altri avrebbero combattuto per ristabilire l'ordine sul pianeta.

Con Snyder tornato in casa Warner Bros. e la febbre di Justice League alle stelle grazie all'uscita della Snyder Cut su HBO Max nel corso del 2021, i fan incontentabili hanno iniziato a sperare anche nella produzione dei due sequel: ma questi due film saranno mai realizzati? Secondo Snyder:

"Non mi aspetto che ci saranno altri film dopo questo", ha detto il regista a Ping Pong Flix, in una delle numerose interviste di questi giorni. "Se ciò accadesse, sarebbe fantastico, ma quel ponte mi sembra molto lontano. Francamente sono a posto così."

Snyder ha anche aggiunto che, indipendentemente dal fatto che in futura possa o meno dirigere personalmente un altro film DC, è entusiasta di vedere DC Films ottenere un gran successo con i personaggi che lui stesso ha lanciato nel suo progetto. "Insomma, ora hanno Wonder Woman, hanno Aquaman, hanno questo nuovo film in Flash. Tutti questi progetti sono i rami di un albero che ho piantato molto tempo fa", ha spiegato Snyder. "Non potrei essere più orgoglioso, non potrei essere più entusiasta di quello che sta succedendo con Wonder Woman 1984. È incredibile avere tutte quelle persone di talento. Patty è un genio e Gal è la più grande Wonder Woman di sempre. Ogni volta che aggiungono un capitolo a quel mondo, per me è fantastico. Ho una visione molto singolare di come sarebbe dovuta andare la traccia che stavo sviluppando".

Per altri approfondimenti ecco nuove foto della Snyder Cut con Wonder Woman e recuperate il nostro speciale sulle migliori director's cut di sempre.