Justice League arriverà prima del previsto? Warner parla dell'uscita del film di Snyder

Dopo il clamoroso annuncio di ieri, che manderà sulla piattaforma di streaming on demand HBO Max Dune, Matrix 4 e tutti i film targati Warner Bros. in uscita nel 2021, la major ha discusso anche dell'uscita dell'attesissimo Justice League di Zack Snyder.

Il CEO di WarnerMedia Jason Kilar, nel parlare degli altri progetti per HBO Max, ha dichiarato:

"E a proposito di HBO Max, ci sono così tante serie originali HBO e originali della piattaforma Max di cui sono entusiasta. Il documentario della HBO su Tiger Woods in arrivo a gennaio è incredibile. E questa piccola cosa chiamata Justice League di Zack Snyder arriverà tra pochi mesi...".

I fan di Snyder aspettano da mesi notizie sulla data di uscita. Sebbene non sia stata annunciata alcuna data di rilascio ufficiale per Justice League, sembra che Zack Snyder e Warner Bros. annunceranno qualcosa a breve, dato che in precedenza sempre WarnerMedia aveva assicurato un'uscita per 'la prima metà del 2021'. A maggior ragione, ora che il palinsesto di HBO Max è così affollato, è possibile che Justice League troverà la sua corsia preferenziale nei primi mesi dell'anno.

Jason Kilar ha continuato a parlare di alcune delle cose che gli abbonati possono aspettarsi su HBO Max nel prossimo futuro. "Abbiamo anche un nuovo fantastico dramma poliziesco in arrivo intitolato No Sudden Move del regista vincitore di Oscar ed Emmy Steven Soderbergh. E ... ok, mi fermo qui, ma ho solo scalfito la superficie in termini di nuove uscite HBO Max. Forse dovremmo fare un altro spot, che dite?".

