Justice League: se arriverà al cinema, la Snyder Cut avrà un intervello di 10 minuti

Dopo aver dato un'occhiata al possente Darkseid e un arrabbiatissimo Black Superman, in attesa del nuovo trailer ufficiale della Zack Snyder's Justice League proprio il regista del crossover DC Films della durata di 4 ore è tornato recentemente a parlare del progetto, rivelando due interessanti dettagli in merito.

Il primo, parlando con un fan via Vero, è che la sua Justice League non avrà molte battute e non avrà quel tono commediato ricercato in alcuni momenti come lo aveva la versione cinematografica curata da Joss Whedon.



Il secondo, invece, riguarda l'eventuale uscita cinematografica del film, e al riguardo sempre Snyder ha spiegato a MINUTEMEN: "È un film di 4 ore più i titoli di coda. Quindi in realtà supera anche le quattro ore di qualche minuto. Se mai il film verrà distribuito al cinema, abbiamo pensato a un intervallo di dieci minuti integrato nella pellicola. È ideato per essere accompagnato da una colonna sonora intrigante, quindi aggiunge 10 minuti di bellezza al film".



Parlando recentemente con Vanity Fair, il regista ha rivelato anche che il Joker di Jared Leto appare nel film in una sequenza ambientata su di una Terra in rovina dopo l'invasione del tiranno alieno Darkseid, che ha decimato l'umanità. È una sequenza onirica, una visione psichica, vissuta dal Bruce Wayne di Ben Affleck, che rivela cosa accadrà se i supereroi non riusciranno a fermare l'assalto. Joker è dunque una sorta del fantasma del Natale futuro, che fornisce motivazioni attraverso il terrore.



"La cosa bella della sequenza è che Joker parla direttamente a Batman di Batman", continua Snyder, "È Joker che analizza Batman su chi o cosa sia. Sentivo che era quello che meritavano i fan del DC Universe, vale a dire il Joker di Leto e il Batman di Affleck insieme. Non mi sembrava giusto e nemmeno corretto superare queste due incarnazioni dei personaggi senza vederli faccia a faccia almeno una volta".



La Zack Snyder's Justice League approderà nella sua versione integrale di ben 4 ore su HBO Max il prossimo 18 marzo 2021.