Justice League, arriva Superman nero nella prima scena inedita: guardate il video!

Pochi giorni dopo aver parlato del Superman malvagio, il regista Zack Snyder ha presenziato alla convention in suo onore Justice Con, evento durante il quale se ne sono viste delle belle.

In particolare, il regista ha mostrato la prima scena inedita della sua attesissima director's cut di Justice League, cinecomic del 2017 che nella prima parte del 2021 arriverà finalmente nella sua edizione originale e integrale di quattro ore sul servizio di streaming on demand HBO Max.

Il filmato, riproducibile all'interno dell'articolo e incentrato sull'intero panel dedicato al regista per la convention, parte esattamente dal minuto 38:00 e mostra l'arrivo di Superman nella villa sul lago di Bruce Wayne: qui Clark Kent sfoggia la chiacchierata e iconica tuta nera e nella brevissima sequenza si incontra con Alfred, come ricorderete interpretato da Jeremy Irons. Come i fan di lunga data potrebbero aver già intuito, si tratta della famosa sequenza a suo tempo anticipata da uno dei primissimi trailer del film, nel quale veniva mostrato il fedele braccio destro di Batman a colloquio con un misterioso eroe.

Cosa ne pensate di questa scena? Quali sono le vostre aspettative per la famosa Snyder Cut? Ditecelo nella sezione dei commenti che come al solito trovate in basso. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad uno speciale sulle migliori director's cut.