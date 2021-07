Justice League, arriva il sequel: il film di Zack Snyder prosegue col motion-comic dei fan

Continua la mitologia narrazione sulle vicissitudini di Justice League di Zack Snyder, e il nuovo aggiornamento di sicuro farà contenti i fan del regista: a quanto pare, infatti, la storia dello 'Snyder-Verse' continuerà in un fumetto realizzato a partire dagli storyboard originali dell'autore.

The Cultured Nerd ha annunciato che il podcast LightCast produrrà un adattamento a fumetti del sequel di Justice League di Zack Snyder intitolato The Dreamscapes of Justice League: A Motion Comic. Basato sugli storyboard originali di Zack Snyder, Jim Lee e Geoff Johns, questo fumetto in movimento uscirà entro la fine di quest'anno e sponsorizzerà un evento di beneficenza AFSP. Addirittura sarà narrato da Ray Porter, interprete di Darkseid nel film di Snyder, con un cast composto da Harry Lennix (Martian Manhunter, sempre nel film snyderiano), Karen Bryson, Sam Benjamin, Richard Cetrone, Christina Wren e molti altri.

I disegni per il motion-comic saranno realizzati dall'artista Mariano De Venezia, un colorista e artista di fumetti dall'Argentina, e assistito da Luis Bedregal, un artista VFX. Un video di annuncio del progetto è stato rilasciato da LightCast insieme ad un primo disegno di Batman: trovate tutto in calce all'articolo, compresa la performance vocale di Ray Porter nei panni di Darkseid. Al momento non è chiaro se Zack Snyder abbia dato la sua approvazione a questo progetto, ma la presenza di attori fedelissimi della Snyder Cut come Ray Porter e Harry Lennix nel cast del motion-comic fa presupporre quantomeno una certa vicinanza. Sarà interessante vedere come i fan adatteranno gli storyboard mostrati alla mostra ufficiale della Snyder Cut, poiché questi non mostrano la storia nella sua interessa.

Nel frattempo, Zack Snyderha annunciato il suo nuovo film Rebel Moon, uno sci-fi tra Star Wars e Akira Kurosawa che arriverà su Netflix.