Justice League, finalmente arriva il commento di Henry Cavill: 'Ecco cosa ne penso'

Nel corso di una recente doppia intervista con Patrick Stewart sulle pagine di Variety, la star Henry Cavill ha potuto parlare dell'attesissima Zack Snyder's Justice League, versione director's cut del controverso cinecomic del 2017 prodotto da DC Films.

Quando Sir Patrick Stewart gli ha chiesto aggiornamenti sulla riedizione del film, che arriverà in questa finestra del 2021 su HBO Max, l'interprete di Superman ha potuto finalmente dire la sua sull'atteso progetto:

"Oh, la Snyder Cut", ha detto Cavill. "La famosa barra famigerata barra ogni-genere-di-cosa Snyder Cut. Non posso dirti nulla a parte il fatto che tutto quello che so è che HBO Max finalmente la pubblicherà, credo, e che sarà la visione finale di Zack per quel film. Non so molto altro, ma so che sono davvero felice che Zack abbia potuto realizzato questo sogno. Penso che sia importante per un regista e uno storyteller come lui poter mostrare le proprie idee al mondo, e non vedo l'ora di poter vedere quel che viene fuori. Come sanno tutti, è stato un po' un calvario."

Stewart, evidentemente a corto di informazioni, ha chiesto a Cavill di elaborare. "Con Justice League si è verificato una sorta di mix di visioni e di idee differenti per lo stesso film, e alla fine il film in sé non è stato esattamente ben accolto", ha spiegato l'attore. “E poi negli anni successivi, c'è stata una grande spinta per vedere questo mitico Snyder Cut. E ora è finalmente giunto il momento, e penso che sarà molto divertente vedere la reazione di Zack a tutto questo."

Come noto, il personaggio di Superman è stato quello forse più bombardato dalle critiche una volta arrivato al cinema il Justice League di Joss Whedon, soprattutto in relazione alla questione dei famosi baffi digitali, oltre al fatto che del Superman di Snyder i fan non hanno potuto vedere praticamente nulla: ogni volta che nel film del 2017 appare l'Uomo d'Acciaio, infatti, a smascherare quello di Snyder da quello di Whedon ci pensa l'effetto posticcio per la rimozione digitale dei baffi di Henry Cavill, utilizzata in quasi tutte le sequenze.

La Snyder Cut, in sostanza, per il personaggio di Cavill sarà sostanzialmente un nuovo film, composto da tutte le scene girate prima dell'allontanamento di Snyder. Per altri approfondimenti ecco il primo teaser di Zack Snyder's Justice League.