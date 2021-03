Justice League, arriva anche la "Colbert Cut": la star del Late Show diventa Lex Luthor!

Ha debuttato da pochi giorni Zack Snyder's Justice League, che ha già superato Falcon and The Winter Soldier confermandosi uno dei film evento del 2021. Nonostante la lunghezza di poco più di quattro ore, c'è però a quanto pare qualcuno che avrebbe voluto vedere almeno un'altra scena. Stiamo parlando di Stephen Colbert, che ha rimediato di persona.

In una delle ultime puntate del suo Late Show, il conduttore ha spiegato che una delle sue parti preferite nella versione del 2017 di Justice League era l'incontro tra Deathstroke (Joe Manganiello) e Lex Luthor (Jesse Eisenberg), che avviene in una scena post-credit. Sperava così di vederla, opportunamente allargata fino ad avere lo spazio che secondo lui merita, nella Snyder Cut, ma invece non ve n'è traccia.

Così, come possiamo vedere anche nella clip all'interno della notizia, Stephen Colbert ha realizzato una sua personalissima "Colbert Cut", interpretando lui stesso Lex Luthor e proponendo, ovviamente a modo suo, a Deathstroke di formare un team di super villain.

Dopo la pubblicazione di Zack Snyder's Justice League, disponibile in Italia su Sky Cinema e NOW, sono intanto arrivate nuove accuse di Ray Fisher a Warner Bros. "A quanto pare a WarnerMedia pensano che avere una stanza piena di produttori che dicono: Non possiamo avere un nero furioso al centro di un film, non sia razzista. Strano" ha twittato l'attore nei giorni scorsi, riprendendo la vecchia polemica.