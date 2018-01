Justice League: Aquaman visita il Defunto Re in una nuova Concept Art. FOTO!

Gran parte della visita diad Atlantide è stata tagliata dal release finale di Justice League . Ora però i fan possono dare un'occhiata a un momento che è "quasi" entrato a far parte del film.

La nuova concept art dello studio Concept Brothers mostra infatti il personaggio di Aquaman (Jason Momoa), che fa visita al "Re Morto" di Atlantide. È una statua di uno degli ex sovrani di Atlantide seduto sul trono e qui trovate il link fonte.

Il trono sul quale siede la statua ha la forma di un polipo. Sembra che questo sia davvero un tema ricorrente ad Atlantide. Il giorno di Capodanno, il regista di Aquaman, James Wan, ha condiviso infatti un'immagine che mostrava, tra le altre cose, il disegno di un polipo.

Mentre gran parte di Atlantide è stata tagliata da Justice League, i fan potranno comunque saperne di più sul regno sottomarino quando uscirà Aquaman in sala, entro la fine del 2018. Momoa in precedenza ha parlato con ComicBook.com specificando che, per la storia di Arthur Curry, gli eventi occorsi in Justice League "sono solo un fine settimana nella sua vita".

"E mi hanno trovato quando ero da solo", ha spiegato Momoa. "C'è erano persone da salvare, che potevo salvare, altre invece non sono riuscito a farlo. Il lato umano di me ha il cuore spezzato quando non riesce a salvare qualcuno. Non sapendo quindi cosa poteva fare con questi poteri che aveva, lui ha deciso di alcolizzarsi. Voleva solo dimenticare quell'emozione, ma non ci è mai riuscito."

"Vedrete che volevo davvero che fosse un evento raro, perché poi deve diventare re. In Justice League perciò, si vede Curry al suo livello più basso, e non solo il suo più basso, ma era questo senso di solitudine che volevo mostrare di lui Quindi, quando arriveremo ad Aquaman, sapremo perché è diventato così, e come è finito in quel luogo solitario. E vedremo anche come riuscirà a riunire questi due mondi. Vedremo cioè questo mondo oceanico, che inquiniamo e il modo in cui vivono le persone sott'acqua, considerato ciò che la terra fa all'oceano. E presenteremo quindi questa guerra che tra i due mondi, dei quali io sono l'unico collegamento: ma non è che Arthur voglia unirli, deve, è diverso."

Aquaman uscirà il 21 dicembre 2018.