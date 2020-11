Justice League, ecco Aquaman e il team al completo nelle nuove foto della Snyder Cut

In questo periodo di magra tocca sperare nelle uscite in streaming per soddisfare la propria fame di nuove release: la Snyder Cut di Justice League è ovviamente una delle più attese e i mesi che ci separano dal debutto su HBO Max sembrano non passare mai, soprattutto dopo le infinite vicissitudini che ne hanno contraddistinto la genesi.

La versione riveduta e corretta del film di Zack Snyder, fortunatamente, ci ha già regalato qualche anteprima su cui speculare: il nuovo trailer della Snyder Cut è giunto in queste ultime ore a spezzare la monotonia di queste giornate in semi-lockdown, insieme ad una manciata di nuove foto.

Sono due le nuove immagini rilasciate in giornata dalla produzione: nella prima vediamo quasi al completo il team di supereroi DC che incontreremo nuovamente quando il film sbarcherà su HBO Max, mentre nella seconda è l'Aquaman di Jason Momoa a farla da protagonista.

A postare quest'ultima foto è stato l'attore stesso, che ha poi dedicato un messaggio alla fondazione per la prevenzione dei suicidi creata da Zack Snyder (il regista, per chi non lo ricordasse, subì il suicidio della figlia Autumn proprio durante la post-produzione di Justice League, che decise quindi di abbandonare). Snyder ha recentemente parlato di quello che secondo lui sarebbe il modo migliore per godersi Justice League, ovvero al cinema, in IMAX e in bianco e nero.