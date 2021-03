Justice League, Antony Starr di The Boys entusiasta della Snyder Cut: 'Ma vedetela a casa'

L'attesissima Snyder cut di Justice League è disponibile da ieri su HBO Max, e per il pubblico italiano su Sky Cinema e NOW. Tra i tanti che si sono precipitati a vedere la nuova versione del cinecomic c'è l'attore Antony Starr, che interpreta Patriota in The Boys. Il suo giudizio sul film è molto positivo, ma con un simpatico appunto.

Come possiamo leggere nei tweet in calce alla notizia, Antony Starr è entusiasta di Zack Snider's Justice League (questo il titolo completo). "La Snyder cut è superiore" scrive, aggiungendo poi un altro commento. "Ciò nonostante, non è adatta ai cinema e alle nostre vesciche... io avrei avuto bisogno di almeno due pause per la pipì e di una pausa pranzo a metà del tempo."

L'attore si riferisce ovviamente alla durata di Justice League, quattro ore che in un cinema sarebbero molto dure da sopportare. Meglio guardarlo a casa, quindi, con la possibilità di metterlo in pausa per le inevitabili necessità fisiologiche e magari anche per uno spuntino.

Il problema, in ogni caso, non si pone, almeno per quanto riguarda l'Italia e gli altri paesi in cui i cinema sono ancora chiusi. Chi ha già visto il film di Zack Snyder, intanto, definisce la scena tra Batman e Joker in Justice League la migliore di sempre. Il regista è riuscito così a mettere la sua firma sul progetto, che nel 2017 lasciò improvvisamente nelle mani di Joss Whedon a causa di una tragedia familiare.