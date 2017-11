Justice League: anche il direttore della fotografia vuole la Director's Cut

Dopo la grossa delusione nel weekend d’esordio, era subito partita una petizione dei fan affinché la Warner distribuisse in home video unadi, proprio come avvenuto per

Adesso, a dare man forte alla petizione c’è anche il direttore della fotografia del film, Fabian Wagner, che ha lavorato al fianco di Zack Snyder, ma non ha partecipato alle riprese aggiuntive di Joss Whedon (delle quali si è occupato il responsabile della seconda unità Jean-Philippe Gossart).

“La versione definitiva è perfino più corta di quanto mi aspettassi, quindi ci sono scene intere che mancano. Spero davvero di vedere una director’s cut, che ci mostri tutto quello che abbiamo girato. Quello che amo dei director’s cut di Snyder è che sono molto lunghi, ma lo sono perché lui si prende il suo tempo per raccontare una storia. Guardandole non ho mai pensato: ‘Caspita, quanto sono lunghe’. Che siano di tre ore o di più, mi sembrano sempre molto scorrevoli”.

Che dire? Speriamo anche noi che la Warner decida di distribuire anche la versione di Snyder per il mercato home video, in quella che sta ormai diventando la prassi per i film del regista e lo specchio della confusione in sede di produzione.