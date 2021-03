Justice League, Amber Heard sui social: 'Vedo il vostro entusiasmo per il ritorno di Mera'

Il periodo non è esattamente dei più sereni per Amber Heard: l'attrice di Aquaman è infatti da un bel po' al centro delle polemiche in seguito alle ben note vicende legali che la vedono coinvolta insieme all'ex-marito Johnny Depp, con i fan che ne chiedono il licenziamento dal franchise e storcono il naso per il suo ritorno nella Snyder Cut.

Non tutti, naturalmente, vanno ascritti alla fazione degli scontenti: in molti, infatti, hanno accolto con piacere il ritorno di Mera e del suo strano accento inglese in Justice League, cosa che ovviamente non è passata inosservata agli occhi dell'attrice stessa, che infatti tramite i social ha voluto ringraziare i fan per l'accoglienza riservata al suo personaggio.

"Vedo tutto il vostro entusiasmo per l'uscita della Snyder Cut e per il ritorno di Mera. Datemi una spada e una corona e ci sono!" ha scritto Heard su Instagram, postando una foto che la vede ancora una volta ritratta nei panni della compagna di Aquaman. E voi, da che parte state? Vorreste vedere la Mera di Amber Heard nei prossimi film della saga o preferireste un recasting? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di ritorni, ecco cos'ha detto Ray Fisher sul futuro del suo Cyborg.