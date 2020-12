Justice League, Amber Heard entusiasta della Snyder Cut: 'Amo i nerd!'

Polemiche o no, una cosa è certa: la Mera di Amber Heard tornerà nella Snyder Cut di Justice League. Come già annunciato in precedenza, nella versione estesa del film di Zack Snyder ci sarà spazio anche per il personaggio visto in Aquaman e, stando alle sue ultime parole, l'attrice non sta nella pelle dall'entusiasmo.

"Sono incredibilmente eccitata per questa cosa. Abbiamo da poco finito i reshoot e io amo i nerd. Ca**o, io amo i nerd!" sono state le parole rilasciate da Heard a ComicBook in occasione della presentazione di The Stand, la serie tratta da Stephen King di cui farà parte proprio l'ex-consorte di Johnny Depp.

"Lui è un esempio perfetto, Zack Snyder è un perfetto esempio di nerd. Sai, sono entrata a far parte del progetto di The Stand grazie a un altro nerd duro e puro, Josh Boone, che ha creato una forte connessione con ognuno di noi nell'adattare il libro di Stephen King. E penso che alla fine sia una buona regola del pollice da seguire, specialmente in questo genere che io amo. È tipo 'segui il nerd', la passione dei nerd è il punto a cui vuoi arrivare" ha poi spiegato Heard.

Recentemente, intanto, si è finalmente conclusa l'indagine sul rapporto tra Whedon e Fisher durante Justice League; vediamo, inoltre, in che modo la scena post-credit di Justice League avrebbe dovuto introdurre il film di Batman.