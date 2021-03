Justice League, Affleck e Manganiello girano la sequenza Knightmare nelle nuove foto

Quanto lavoro c'è stato dietro la Snyder Cut? La versione riveduta e corretta di Justice League ha sì potuto contare su un bel po' di materiale già girato, ma com'è noto ha richiesto anche l'intervento di riprese aggiuntive effettuate nei mesi intercorsi tra l'annuncio ufficiale e l'esordio su HBO Max.

Parlando di reshoot, il film partorito dalla mente di Zack Snyder (che ha recentemente confessato di esser partito dall'idea di ben 5 film sulla Justice League) ha ampliato in maniera significativa una delle sequenze più discusse di Batman v Superman, vale a dire quella conosciuta in tutto il mondo come Knightmare.

In questa nuova versione dell'incubo di Bruce Wayne ritroviamo non solo il Joker di Jared Leto, ma anche quel Deathstroke presente solo per pochi istanti nella versione del film portata a termine da Joss Whedon: proprio la scena che vede il personaggio di Joe Manganiello discutere con il giustiziere mascherato di Gotham è stata dunque oggetto di alcuni dei reshoot effettuati per il film, come possiamo vedere dalle immagini dal set di Justice League diffuse in queste ore sui social.

Vi è piaciuta questa nuova versione della sequenza Knightmare? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, in che modo la Snyder Cut ci porta dritti verso Wonder Woman 3.