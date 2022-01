Justice League, Ben Affleck ammette: 'è stata l'esperienza peggiore della mia carriera'

Ben Affleck ha preso una decisione molto importante, l’attore ha abbandonato il ruolo di Batman e in una recente intervista con il Los Angeles Times si è lasciato andare ad una lunga riflessione sulla sua carriera e come essere protagonista di Justice League (di Joss Whedon) abbia probabilmente contribuito a questa sua sofferta scelta.

Affleck ha riferito che la partecipazione a Justice League ha segnato il punto più basso per lui. È stato attento nel sottolineare che questi suoi sentimenti non sono identificativi della qualità del progetto, spiegando che la brutta esperienza complessiva è stata dovuta a una combinazione di fattori, tra cui il suo divorzio dall'attrice Jennifer Garner, i suoi frequenti viaggi, la morte della figlia del regista Zack Snyder, e le successive riprese con Whedon.

Ecco le sue parole: "È stata semplicemente l'esperienza peggiore della mia vita. È stato terribile. Era tutto ciò che non mi piaceva”. Sfortunatamente per lui quest’esperienza in Justice League non è stata l'ultima volta in cui Affleck è rimasto deluso. Dopo aver interpretato Bruce Wayne sia in Justice League che in Batman vs. Superman: Dawn of Justice del 2016 al fianco di Henry Cavill, Affleck avrebbe dovuto dirigere e recitare nel film indipendente The Batman ma come ben sappiamo ha abbandonato il progetto nel 2019.



Affleck sta vivendo sulla sua pelle il cambiamento del cinema anche grazie alla sua esperienza con The Last Duel di Ridley Scott. Il film storico è interpretato da Matt Damon che ha scritto il film insieme ad Affleck e Nicole Holofcener. La performance di Affleck nel film ha ottenuto recensioni positive, l'attore stesso ha apprezzato molto il suo lavoro, dicendo: "Ho davvero amato il film e mi è piaciuto quello che ho fatto. Sono rimasto deluso dal fatto che molte persone non l'abbiano visto. Tuttavia, l'argomento difficile e la continua difficoltà di andare al cinema hanno fatto sì che The Last Duel sia andato male al botteghino" ha anche ammesso che forse il cinema non ha più lo stesso fascino di una volta. Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Fatecelo sapere nei commenti!