Justice League, molti account in favore della Snyder Cut erano falsi! I dettagli

Il magazine Rolling Stone ha pubblicato un nuovo report su Zack Snyder's Justice League, svelando la numerosa presenza di account fake che hanno alimentato l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, spingendo la distribuzione della versione del regista del film DC, completato da Joss Whedon dopo l'improvviso abbandono di Snyder.

Le ricerche commissionate da WarnerMedia mostrano che 'il 13% degli account che hanno preso parte alla discussione sulla Snyder Cut sono stati ritenuti falsi'.

I numeri sono stati quindi amplificati da un numero sproporzionato di account fake. In ogni caso trovate la Snyder Cut su Netflix.



"Dopo aver analizzato le discussioni online sull'uscita della Snyder Cut di Justice League, in particolare gli hashtag #ReleaseTheSnyderCut e #RestoreTheSnyderVerse su Facebook, Twitter e Instagram, gli analisti hanno rilevato un aumento dell'attività negativa creata da autori sia reali che falsi. Una comunità identificata era composta da autori veri e falsi che diffondevano contenuti negativi su WarnerMedia per non aver ripristinato lo SnyderVerse. Inoltre, sono stati identificati tre leader principali tra gli autori scansionati su Twitter, Facebook e Instagram: un leader su ciascuna piattaforma. Questi leader hanno ricevuto la più alta quantità di engagement e hanno molti seguaci, il che dà loro la capacità di influenzare l'opinione pubblica".



Il report di Rolling Stone è molto più duro con Zack Snyder, accusato di aver manipolato attivamente i media e di aver aizzato la sua fan base contro dirigenti e giornalisti dello studio. Snyder è stato paragonato addirittura a Lex Luthor. Voi cosa ne pensate?



Sul nostro sito trovate la recensione di Zack Snyder's Justice League.