Justice League: 'l'80% degli effetti speciali sarà inedito', conferma Zack Snyder

Dopo aver parlato del costume nero di Superman, il regista di Justice League ha rivelato che anche sul fronte degli effetti speciali ci saranno dei cambiamenti importanti.

"Stavo parlando con Tamra, il mio produttore degli effetti speciali, e abbiamo discusso sul fatto che... circa l'80% del film non è mai stato visto da nessuno dal punto di vista degli effetti speciali, e questo senza includere le scene che voi ragazzi non avete mai visto e che non hanno effetti speciali", ha rivelato Zack Snyder in una videointervista per ComicBook Debate.

Il regista sembra aver rinnovato completamente il film anche sul fronte visivo, seguendo una direzione completamente diversa rispetto a quanto visto al cinema. Il film di Whedon non aveva fatto impazzire i fan neanche in questo ambito ed erano stati criticati sia le tonalità scelte per lo scontro finale, sia gli effetti speciali in generale, secondo molti non all'altezza dei cinecomics moderni.

"È davvero entusiasmante e non vedo l'ora che tutti possano vivere questa grande avventura nel modo in cui avevo sperato di farvela vivere", ha dichiarato Snyder. Per la nuova versione in arrivo su HBO Max nel 2021 sono state effettuate delle nuove riprese, anche se lo stesso regista afferma che "solo una piccola parte del film è formato dalle nuove cose che ho girato".

Per la maggior parte saranno utilizzate quindi le riprese originali, incluse solo per il 10% nel film di Joss Whedon. Tra le nuove aggiunte sarà comunque presente una scena con Joker, interpretato da Jared Leto.