Justice League: 8.5 milioni al box office internazionale e in Brasile è record!

Justice League apre alapprossimativamente condi dollari. Le cifre si riferiscono al primo giorno di programmazione in sette mercati, tra i quali c'è il, dove il cinefumetto DC ha sbancato.

Ha infatti guadagnato 3.7 milioni di dollari dal solo box office brasiliano e questo, nel paese, segna il record come maggiore incasso di sempre in un giorno per una produzione hollywoodiana.

La pellicola diretta da Zack Snyder e conclusa in post produzione da Joss Whedon ha dunque iniziato bene la sua corsa, non ci resta che attendere domani, quando il cinecomic sulla Lega della Giustizia aprirà anche in Nord America. Continueremo a darvi aggiornamenti non appena arriveranno.

Sinossi: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League è da oggi al cinema in Italia.