Justice League, le 5 scene che speriamo di vedere nella Snyder Cut

Della famosa Snyder Cut di Justice League si parla da quelli che sembrano secoli e il dibattito non sembra destinato a cessare, o almeno non cesserà finché Warner Bros. non si deciderà a rilasciare in qualche modo il chiacchieratissimo film.

Ma, di preciso, cos'è che ci aspettiamo di trovare nella versione riveduta e corretta del film che riunisce Wonder Woman, Batman, Superman e Flash? Beh, le idee non mancano e le scene eliminate dalla versione cinematografica ci forniscono più di uno spunto.

Nella versione originale, ad esempio, avremmo dovuto vedere un brevissimo faccia a faccia tra Darkseid e gli eroi DC, come anticipo su quanto sarebbe dovuto accadere nel sequel; al tempo stesso si è parlato moltissimo della scena in cui Flash avrebbe usato i suoi superpoteri per salvare Iris West; la scena originale della comparsa di Mera avrebbe inoltre probabilmente dato decisamente più senso alla presenza del personaggio di Amber Heard.

In un'altra sequenza eliminata, inoltre, Cyborg avrebbe dovuto spiegarci l'origine delle Scatole Madri; siamo sicuri, inoltre, che tutti i fan sarebbero entusiasti di vedere una versione più estesa e dettagliata dell'invasione della Terra, con tanto di apparizione di Uxas (ovvero il giovane Darkseid).

Pare, intanto, che possano esserci grosse novità a breve riguardo la Snyder Cut di Justice League; inoltre vi consigliamo di non perdervi la nuova fanart di Justice League, con le celebri mutande rosse indossate dal Superman di Henry Cavill.