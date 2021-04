Justice League, 5 film animati DC da guardare se avete amato la Snyder Cut

L'universo cinematografico DC non è limitato ai soli film del DC Extended Universe (SnyderVerse incluso) o, in generale, alle trasposizioni live-action: Batman e soci sono infatti apparsi più volte in lungometraggi d'animazione che, in alcuni casi, valgono assolutamente almeno una visione.

Quali sono, dunque, i film animati DC che chiunque abbia amato Justice League dovrebbe recuperare? Il primo è sicuramente Justice League: War (2014), che ci dà un'idea decisamente più chiara di chi sia Darkseid, villain principale del film; passiamo dunque a The Death and Return of Superman (2019), che per ovvi motivi si ricollega a quanto visto con la morte e resurrezione di Kal-El tra Batman v Superman e Justice League.

Superman/Batman: Apocalypse ci permette invece di approfondire il rapporto tra due degli eroi di punta di casa DC, concedendoci anche uno sguardo piuttosto approfondito su Wonder Woman e le Amazzoni; tornando a Darkseid, invece, potrebbe essere un'ottima idea dare uno sguardo a Justice League Dark: Apokolips War, uscito proprio lo scorso anno.

In ultimo, Justice League: Doom del 2012 è un film in cui troviamo uno dei Batman più arrabbiati e tormentati di sempre, molto similmente a quanto visto con il Bruce Wayne di Ben Affleck. Avete già visto i film in questione? Fatecelo sapere nei commenti! Nelle ultime ore, intanto, Zack Snyder ha postato su Twitter la versione estesa della sequenza Knightmare di Justice League.