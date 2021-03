Justice League, 5 cose da sapere sulla Iris West di Kiersey Clemons

Seppur per pochi istanti, la Snyder Cut di Justice League ci ha finalmente presentato la futura compagna di Flash Iris West: ma cos'ha di tanto importante il personaggio di Kiersey Clemons da giustificare tutto il clamore suscitato dalla sua apparizione? Bene, ecco alcune cose su di lei che dovreste assolutamente sapere.

Iris, dicevamo, è conosciuta per essere il grande amore di Barry Allen: con l'arrivo del film sul Flash di Ezra Miller, dunque, è praticamente certo che avremo modo di conoscere meglio il personaggio e di assistere alla nascita di questa love story praticamente annunciata. Sentimenti a parte, comunque, Iris West sarà anche un validissimo aiuto per Flash nel corso delle sue imprese: un esempio l'abbiamo avuto già nell'universo The CW, in cui Iris e Barry lavorano spesso fianco a fianco.

Ma cosa sappiamo sul passato della nostra Iris? Molte cose, in effetti: il personaggio svolge il suo lavoro di reporter a Central City, ma proviene in realtà dal trentesimo secolo! Lei non ne è consapevole, ma i suoi genitori fecero in modo di farla viaggiare nel tempo fino ai nostri tempi, dove sarebbe poi stata cresciuta dalla famiglia West.

A proposito di parentele: il personaggio di Kiersey Clemons è (attualmente a sua insaputa) la zia di un altro supereroe dotato di velocità fuori dal comune, vale a dire Wally West! Ma per quale motivo non abbiamo visto Iris nel Justice League del 2017? Sulla questione non sono state date spiegazioni ufficiali: è probabile, comunque, che il regista Joss Whedon non ritenesse fondamentale la presenza del personaggio. A proposito della scena che introduce Iris nel film di Zack Snyder, comunque: ecco che percentuale della Snyder Cut utilizza la tecnica dello slow-motion tanto cara al regista.