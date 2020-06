Justice League, le 5 cose che devono esserci nella Snyder Cut: nuovo video Everyeye Plus

Tra i progetti più attesi del prossimo anno, la Snyder Cut di Justice League è tra i più intriganti e curiosi, non essendo a dire il vero propriamente "nuovo" e affascinando non poco i fan o anche solo i cinefili, che per la prima volta nella storia del cinema si sono ritrovati ad attendere un film diretto dal regista precedentemente licenziato.

Al momento sappiamo che arriverà in esclusiva via streaming sulla piattaforma HBO Max di Warner Bros. Entertainment, che avrà un budget aggiuntivo di circa 30 milioni di dollari, che opterà per una color correction drastica, che non potrà modificare drasticamente il montaggio ma aggiungere o togliere scene già riprese e precedentemente tagliate, ovviamente bisognose di essere concluse con effetti speciali e altro.



Nel tempo, però, sono trapelato tantissime informazioni relative a tutto il materiale che era stato cancellato dal cut visto poi in sala, e nel nuovo video di Everyeye Plus abbiamo proprio voluto soffermarci sulle 5 cose che non possono assolutamente mancare nella Snyder Cut di Justice League tra quelle anticipate dal regista nel corso degli ultimi tre anni.



Potete ammirare il video in alto. Fateci ovviamente sapere cosa ne pensate e se siete d'accordo con le nostro riflessioni? Vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla Zack Snyder's Justice League.